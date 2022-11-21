«Безбожники»: священник раскритиковал сериал «Конец света» про Сатану

Кадр из сериала «Конец света»

Кадр из сериала «Конец света»

Священнослужитель призвал не оправдывать зло химией, звездами, генами.

На платформе «Кинопоиск» продолжается показ комедийно-мистического сериала «Конец света» комика Александра Незлобина. В этом многосерийном фильме можно найти отсылки к знаменитому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».  

В сериале Незлобина дьявол попадает в современную Москву, и так же, как и Воланд, наказывает тех, кого испортил квартирный вопрос, пенсионные реформы, бюрократия и другие актуальные проблемы.

Роль современного князя тьмы играет актер Юрий Колокольников. Многие зрители отмечают, что артист сделал своего героя настолько обаятельным и харизматичным, что невольно проникаешься к нему симпатией. Но правильно ли так «очеловечивать» властелина ада?

Этот вопрос и не только Teleprogramma.pro задала проповеднику и миссионеру, телеведущему, протоиерею Андрею Ткачеву.

- Отец Андрей,  как вы относитесь к тому, что образ дьявола на экране порой идеализируется? Ему приписывают человеческие черты, то же сострадание. Это меняет как-то сознание людей? 

- Дело в том, что романтизация дьявола в исторической ретроспективе не очень давняя вещь, но с точки зрения отдельной человеческой жизни – это довольно длительный процесс. Можно, например, вспомнить байронизм, который у нас отразился в произведениях Лермонтова и многих других поэтов и писателей. То есть попытка встать на место дьявола и осознать трагедию мира с точки зрения Сатаны – это древнее занятие.

Многие писатели, драматурги, пытаясь понять психологию преступника, специально посещают тюрьмы и пишут романы и сценарии с ракурса серийного убийцы. Желание понять зло и описать его художественными способами – это болезнь западного ума уже лет 300. Поэтому здесь нет ничего удивительного.

Романтизация Каина, Сатаны, попытка проникнуть в душу Иуды, как это делал наш Леонид Андреев и другие, - это уже довольно тянущаяся история.

Поэтому все, что делается в этой области, делается людьми, которые сами того не осознавая, являются агентами того самого, кого они пытаются развенчать. Но если хотите, то священная корова российских интеллигентов – это роман «Мастер и Маргарита». Там же тоже Воланд человечен в некоторых вещах.   

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Протоиерей Андрей Ткачев. Фото: соцсети 

Но ведь дело не в том, что дьявол человечен, он не человечен, а человекоубийца, а в том, что люди стали дьяволоподобны и попытка оправдания дьявола – это внутренняя потребность на совести людей, которые находятся под его властью и пытаются его оправдать, а вместе с ним и себя, свой бунт, протест, подлость, хитрость. По сути, мы имеем дело с желанием оправдательного приговора Сатане для того, чтобы личности, действующие в том же духе, имели для себя нравственное оправдание.

На самом деле это очень вредная история, на которую есть внятные ответы, но они будут не услышаны нашим обществом в силу разных причин, например, в силу антиевангельского дискурса в общественном сознании и немолитвенной жизни большинства людей.

Но в Апокалипсис нужно поменять роли. Как говорит герой Аль Пачино в фильме «Адвокат дьявола»: «А кто писал сценарий?» Сейчас пишется другой сценарий. И всякое зло, уродство  пытаются оправдать, объяснить звездами, химией, генами, чем-то еще.  

Современный человек если чему и научился, то это оправдывать реальное злодейство разными фактами и аргументами. Идет целая машинная работа, направленная на оправдание зла, чтобы ложь и главное отец лжи и зла, на экранах имели по-человечески привлекательный вид. Такая нужда у них есть, в этом даже нет сомнения.

- А как же противостоять этому явлению? Сделать так, чтобы такие сериалы не влияли на твое сознание? 

- Для того, чтобы зло не зашло в тебя, и чтобы ты не переформатировался, не вставая с дивана, нужно, чтобы у тебя был внутренний антидот. У Иоанна Богослова написано: «Тот, который в вас, сильнее того, который в мире». То есть князь мира воюет на его пространствах. А надо, чтобы было наоборот, чтобы Иисус в вас был сильнее. Если Христос в вас, то тот, который в мире, не имеет власти над вашим сознанием.

Вопрос ведь заключается не в магических таблетках, ритуалах, обрядах, а в том, чтобы Христос был в людях. Если человек раскаялся в своих грехах, если Иисус для него Господь, тогда мы имеем шанс, что, то зло, которое все более тиражируется и распространяется с помощью средств культуры в том числе, не будет иметь власть над сердцем человека.

Здесь никак не помогут государственные законы, какие-то изменения. Тут главный - один человек, а значит и все человечество. Поэтому гибель одного человека – это и гибель всего человечества. И в этом смысле надо, чтобы Христос был в человеке.

Чтобы он был приобщен к Иисусу Христу, поскольку в нем нет никакого лукавства, лжи, двусмысленности, корысти и прочего. Хороший человек без Христа – это заведомо добыча хищных зубов. «Хорошесть» без Иисуса – также древняя тема для нашей культуры: «А вот я не молюсь, но я хороший, а вот я не верую, но я хороший. А вы веруете, но вы нехороший».  

Эта «Хорошесть» без Христа - пусть не сегодня, но завтра - добыча одного и того же главного врага рода человеческого. Настоящей «хорошести» без Христа не бывает и защищаться нужно близостью к пастырю.

Кадр из сериала «Конец света» 

То есть пастырь добрый, душу полагает свою за овец, и овцы Христовы, то есть души человеческие должны понимать, что овца с волком бороться не может. Он ее просто загрызет. Овца может спастись от волка только тем, что она не убегает от своего пастыря. Вот эта близость к Господу Иисусу должна быть главной защитой от всего остального, а все остальное – это баловство. Люди пытаются понять грех, чтобы не совершать его, чтобы простить его. А на самом деле не понимают грех и повторяют его.

Эта чепуха происходит в головах у большинства наших культурных деятелей. Они просто безбожники и находятся в рамках антихристианской гуманистической культуры, которая зачалась в эпоху Возрождения и сейчас переживает конвульсивные потуги.  Больше нет смысла в том векторе цивилизации, который был задан нам еще с тех времен. В нем не осталось никаких смыслов, кроме сатанизма. А сатанизм – это последняя точка гуманизма. Сначала идет гуманизм, а лет через 700-800 – сатанизм.

Это очень логично и очень понятно для тех, кто хоть чуть-чуть читал книжки, думал, занимался культурологией, философией, социологией, религиоведением.

 

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