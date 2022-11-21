«Безбожники»: священник раскритиковал сериал «Конец света» про Сатану

На платформе «Кинопоиск» продолжается показ комедийно-мистического сериала «Конец света» комика Александра Незлобина. В этом многосерийном фильме можно найти отсылки к знаменитому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

В сериале Незлобина дьявол попадает в современную Москву, и так же, как и Воланд, наказывает тех, кого испортил квартирный вопрос, пенсионные реформы, бюрократия и другие актуальные проблемы.

Роль современного князя тьмы играет актер Юрий Колокольников. Многие зрители отмечают, что артист сделал своего героя настолько обаятельным и харизматичным, что невольно проникаешься к нему симпатией. Но правильно ли так «очеловечивать» властелина ада?

Этот вопрос и не только Teleprogramma.pro задала проповеднику и миссионеру, телеведущему, протоиерею Андрею Ткачеву.

- Отец Андрей, как вы относитесь к тому, что образ дьявола на экране порой идеализируется? Ему приписывают человеческие черты, то же сострадание. Это меняет как-то сознание людей?

- Дело в том, что романтизация дьявола в исторической ретроспективе не очень давняя вещь, но с точки зрения отдельной человеческой жизни – это довольно длительный процесс. Можно, например, вспомнить байронизм, который у нас отразился в произведениях Лермонтова и многих других поэтов и писателей. То есть попытка встать на место дьявола и осознать трагедию мира с точки зрения Сатаны – это древнее занятие.

Многие писатели, драматурги, пытаясь понять психологию преступника, специально посещают тюрьмы и пишут романы и сценарии с ракурса серийного убийцы. Желание понять зло и описать его художественными способами – это болезнь западного ума уже лет 300. Поэтому здесь нет ничего удивительного.

Романтизация Каина, Сатаны, попытка проникнуть в душу Иуды, как это делал наш Леонид Андреев и другие, - это уже довольно тянущаяся история.

Поэтому все, что делается в этой области, делается людьми, которые сами того не осознавая, являются агентами того самого, кого они пытаются развенчать. Но если хотите, то священная корова российских интеллигентов – это роман «Мастер и Маргарита». Там же тоже Воланд человечен в некоторых вещах.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.