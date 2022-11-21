«Безбожники»: священник раскритиковал сериал «Конец света» про Сатану

На платформе «Кинопоиск» продолжается показ комедийно-мистического сериала «Конец света» комика Александра Незлобина. В этом многосерийном фильме можно найти отсылки к знаменитому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
В сериале Незлобина дьявол попадает в современную Москву, и так же, как и Воланд, наказывает тех, кого испортил квартирный вопрос, пенсионные реформы, бюрократия и другие актуальные проблемы.
Роль современного князя тьмы играет актер Юрий Колокольников. Многие зрители отмечают, что артист сделал своего героя настолько обаятельным и харизматичным, что невольно проникаешься к нему симпатией. Но правильно ли так «очеловечивать» властелина ада?
Этот вопрос и не только Teleprogramma.pro задала проповеднику и миссионеру, телеведущему, протоиерею Андрею Ткачеву.
- Отец Андрей, как вы относитесь к тому, что образ дьявола на экране порой идеализируется? Ему приписывают человеческие черты, то же сострадание. Это меняет как-то сознание людей?
- Дело в том, что романтизация дьявола в исторической ретроспективе не очень давняя вещь, но с точки зрения отдельной человеческой жизни – это довольно длительный процесс. Можно, например, вспомнить байронизм, который у нас отразился в произведениях Лермонтова и многих других поэтов и писателей. То есть попытка встать на место дьявола и осознать трагедию мира с точки зрения Сатаны – это древнее занятие.
Многие писатели, драматурги, пытаясь понять психологию преступника, специально посещают тюрьмы и пишут романы и сценарии с ракурса серийного убийцы. Желание понять зло и описать его художественными способами – это болезнь западного ума уже лет 300. Поэтому здесь нет ничего удивительного.
Романтизация Каина, Сатаны, попытка проникнуть в душу Иуды, как это делал наш Леонид Андреев и другие, - это уже довольно тянущаяся история.
Поэтому все, что делается в этой области, делается людьми, которые сами того не осознавая, являются агентами того самого, кого они пытаются развенчать. Но если хотите, то священная корова российских интеллигентов – это роман «Мастер и Маргарита». Там же тоже Воланд человечен в некоторых вещах.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Протоиерей Андрей Ткачев. Фото: соцсети
Но ведь дело не в том, что дьявол человечен, он не человечен, а человекоубийца, а в том, что люди стали дьяволоподобны и попытка оправдания дьявола – это внутренняя потребность на совести людей, которые находятся под его властью и пытаются его оправдать, а вместе с ним и себя, свой бунт, протест, подлость, хитрость. По сути, мы имеем дело с желанием оправдательного приговора Сатане для того, чтобы личности, действующие в том же духе, имели для себя нравственное оправдание.
На самом деле это очень вредная история, на которую есть внятные ответы, но они будут не услышаны нашим обществом в силу разных причин, например, в силу антиевангельского дискурса в общественном сознании и немолитвенной жизни большинства людей.
Но в Апокалипсис нужно поменять роли. Как говорит герой Аль Пачино в фильме «Адвокат дьявола»: «А кто писал сценарий?» Сейчас пишется другой сценарий. И всякое зло, уродство пытаются оправдать, объяснить звездами, химией, генами, чем-то еще.
Современный человек если чему и научился, то это оправдывать реальное злодейство разными фактами и аргументами. Идет целая машинная работа, направленная на оправдание зла, чтобы ложь и главное отец лжи и зла, на экранах имели по-человечески привлекательный вид. Такая нужда у них есть, в этом даже нет сомнения.
- А как же противостоять этому явлению? Сделать так, чтобы такие сериалы не влияли на твое сознание?
- Для того, чтобы зло не зашло в тебя, и чтобы ты не переформатировался, не вставая с дивана, нужно, чтобы у тебя был внутренний антидот. У Иоанна Богослова написано: «Тот, который в вас, сильнее того, который в мире». То есть князь мира воюет на его пространствах. А надо, чтобы было наоборот, чтобы Иисус в вас был сильнее. Если Христос в вас, то тот, который в мире, не имеет власти над вашим сознанием.
Вопрос ведь заключается не в магических таблетках, ритуалах, обрядах, а в том, чтобы Христос был в людях. Если человек раскаялся в своих грехах, если Иисус для него Господь, тогда мы имеем шанс, что, то зло, которое все более тиражируется и распространяется с помощью средств культуры в том числе, не будет иметь власть над сердцем человека.
Здесь никак не помогут государственные законы, какие-то изменения. Тут главный - один человек, а значит и все человечество. Поэтому гибель одного человека – это и гибель всего человечества. И в этом смысле надо, чтобы Христос был в человеке.
Чтобы он был приобщен к Иисусу Христу, поскольку в нем нет никакого лукавства, лжи, двусмысленности, корысти и прочего. Хороший человек без Христа – это заведомо добыча хищных зубов. «Хорошесть» без Иисуса – также древняя тема для нашей культуры: «А вот я не молюсь, но я хороший, а вот я не верую, но я хороший. А вы веруете, но вы нехороший».
Эта «Хорошесть» без Христа - пусть не сегодня, но завтра - добыча одного и того же главного врага рода человеческого. Настоящей «хорошести» без Христа не бывает и защищаться нужно близостью к пастырю.
Кадр из сериала «Конец света»
То есть пастырь добрый, душу полагает свою за овец, и овцы Христовы, то есть души человеческие должны понимать, что овца с волком бороться не может. Он ее просто загрызет. Овца может спастись от волка только тем, что она не убегает от своего пастыря. Вот эта близость к Господу Иисусу должна быть главной защитой от всего остального, а все остальное – это баловство. Люди пытаются понять грех, чтобы не совершать его, чтобы простить его. А на самом деле не понимают грех и повторяют его.
Эта чепуха происходит в головах у большинства наших культурных деятелей. Они просто безбожники и находятся в рамках антихристианской гуманистической культуры, которая зачалась в эпоху Возрождения и сейчас переживает конвульсивные потуги. Больше нет смысла в том векторе цивилизации, который был задан нам еще с тех времен. В нем не осталось никаких смыслов, кроме сатанизма. А сатанизм – это последняя точка гуманизма. Сначала идет гуманизм, а лет через 700-800 – сатанизм.
Это очень логично и очень понятно для тех, кто хоть чуть-чуть читал книжки, думал, занимался культурологией, философией, социологией, религиоведением.