Вторая дочь: раскрыта правда о последнем ребенке Хюррем и султана Сулеймана

Уж какие только слухи не ходят про султана Сулеймана и его наложницу Хюррем, отношения которых развивались в XVI веке в Османской империи.

В турецком сериале «Великолепный век» нам показали, что у влюбленных родилось пятеро детей. Однако историки утверждают, что их было больше.

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Во-первых, в фильме ничего не сказали про близнецов, которых родила хасеки после дочери Михримах. Также существует версия, что еще одна дочь падишаха Фатьма-Нур была рождена перед смертью Хюррем. По мнению некоторых исследователей, эта версия имеет право на существование.