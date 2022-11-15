Главный ляп про Хюррем и Сулеймана в «Великолепном веке»

Поклонники «Великолепного века» прекрасно понимают, что далеко не все, что показано в сериале, является правдой. А что касается султана Сулеймана и Хюррем - подавно.

В фильме нам показали неземную любовь повелителя и его рабыни, но в реальной жизни падишах не мог публично показывать свои чувства. И вряд ли кто-то знал, что на самом деле творилось у него на душе.

Однако некоторые факты историки все же разгадали. Например, в «Великолепном веке» султан Сулейман периодически отправлял в ссылки Хюррем за провинности. Повелитель отлично знал, что разлука с ним для его госпожи хуже смерти.

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Однако многие послы времен Сулеймана и современные историки говорят о том, что каждую свободную минуту падишах старался проводить с Хюррем. И никаких ссылок в ее биографии не было.