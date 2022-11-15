Как сложилась судьба Гюль-аги после изгнания из гарема

Преданный Хюррем евнух Гюль-ага не долго пробыл в сериале «Великолепный век». Однако зрители его запомнили на долго, уж очень ярко актер Энгин Гюнайдын сыграл своего персонажа.

В фильме показано, что из серала евнуха изгнала Махидевран. Таким образом она попыталась лишить Хюррем ее верного окружения. О дальнейшей судьбе мужчины в фильме не сказали.

Но историки утверждают, что переживать за Гюль-агу не стоит. Евнухи гарема были состоятельными людьми. По мнению исследователей, вероятнее всего, он покинул столицу и открыл небольшой магазинчик тканей или сладостей.

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Также он мог жениться и обзавестись детьми.