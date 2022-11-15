Как в «Великолепном веке» наврали про бунт в гареме

В «Великолепном веке» историки нашли множество несоответствий с реальными событиями. Киношники, правда, оправдались, что специально придали сценарию вымысла, чтобы сериал было интересно смотреть.
К примеру, нелогична сцена с бунтом в гареме. Вспомните, как в фильме султан Сулейман уезжает в поход, и Валиде с Махидевран решаются убить Хюррем. Любимую наложницу падишаха по плану должны были сжечь заживо. И у девушек это почти получилось, если бы не одно жирное но.
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В реальности такое вряд ли могло было быть. Гарем охраняли огромное количество стражников и евнухов, которые бы точно услышали крики Хюррем.
Да и бунт в гареме карался страшным наказание со змеями, так что вряд ли рабыни решились бы на такую провокацию.