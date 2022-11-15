Как в «Великолепном веке» наврали про бунт в гареме

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В реальности такое вряд ли могло было быть. Гарем охраняли огромное количество стражников и евнухов, которые бы точно услышали крики Хюррем.

Да и бунт в гареме карался страшным наказание со змеями, так что вряд ли рабыни решились бы на такую провокацию.