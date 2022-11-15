Хейтеры заспамили семью Сидни Суини ее голыми кадрами из сериала «Эйфория»

Подростковая драма канала HBO «Эйфория» стала прорывным проектом для 25-летней американской актрисы Сидни Суини. Девушка сыграла школьницу, вокруг которой ходят грязные слухи об ее интимной жизни. В сериале у нее имеются обнаженные сцены, и многие фанаты своеобразно отреагировали на это.

В новом интервью Сидни рассказала, что в Сети нашлось немало хейтеров, которые делали скриншоты откровенных моментов с ее участием, а затем присылали этот «компромат» ее семье.

«Дошло до того, что они отмечали (на фото в соцсетях, - Прим. авт.) членов моей семьи. Моим двоюродным братьям это не нужно. Это совершенно отвратительно и несправедливо, — заявила актриса журналу GQ. - У тебя есть персонаж, который подвергается тщательному анализу как сексуализированный человек в своей школе, а затем аудитория делает то же самое с тобой».

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