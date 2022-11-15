Какой позорный ляп про Фирузе допустили создатели «Великолепного века»

Историки уверяют, что создатели «Великолепного века» по-крупному наврали про судьбу самой сильной соперницы Хюррем Фирузе. Вспомните, как в фильме падишах хотел чуть ли не жениться на восточной красавице, но потом неожиданно замечает на ее шее татуировку недружественной семьи и изгоняет ее из гарема.

В реальности такого быть не могло. Дело в том, что в гарем в Османской империи невозможно было попасть, если на теле у девушки были шрамы, большие родинки и татуировки. То есть Фирузе изначально не имела шансов стать наложницей повелителя.