В «Великолепном веке» не показали главную тайну Хюррем

Создателей сериала «Великолепный век» много раз ловили на исторических несоответствиях. Однако киношники уверяют: чтобы фильм получился интересным - пришлось немного приврать.

В картине показали, что у главной женщины султана Сулеймана Хюррем было пятеро детей – четыре сына и одна дочь. Однако историки уверены, что наследников было больше.

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