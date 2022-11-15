В «Великолепном веке» не показали главную тайну Хюррем

Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Это касается детей султанши.

Создателей сериала «Великолепный век» много раз ловили на исторических несоответствиях. Однако киношники уверяют: чтобы фильм получился интересным - пришлось немного приврать.

В картине показали, что у главной женщины султана Сулеймана Хюррем было пятеро детей – четыре сына и одна дочь. Однако историки уверены, что наследников было больше.

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По данным исследователей, после Михримах Хюррем родила… близнецов! Один погиб в малом возрасте, а второй шехзаде Абдалла выжил. И в «Великолепном веке» ни слова об этом не сказали.

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