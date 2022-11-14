В сериале наврали: как на самом деле наказывали наложниц султана Сулеймана

В популярном турецком сериале «Великолепный век» показали, как однажды калфа наказала одну из наложниц, лишив ее ужина. В реальности же все было намного суровее.

Девушек бросали в темницу, где они проводили несколько дней. Наложницы спали на холодном полу в окружении крыс. Могло случиться и так, что о существовании девушки и вовсе забывали. Тогда она погибала от голода.

Существовал и еще один способ страшной казни. Его применяли в том случае, если две наложницы между собой конфликтовали. Назвалось гаданием на змеях. Рабыню сажали в большой кожаный мешок, затем в него опускали несколько змей и плотно завязывали.

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Спустя пару часов проверяли – выжила ли девушка или нет. Если змеи ее не покусали, значит, она говорила правду.