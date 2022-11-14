С какими изъянами на теле девушка не могла попасть в гарем султана

В «Великолепном веке» не рассказали, что попасть в гарем к султану Сулейману было непросто. Разумеется, девушка должна быть красивой на лицо, но также у нее не должно было быть кое-каких изъянов на теле.

В первую очередь, речь идет о шрамах, больших родимых пятнах и пигментации. Кроме того, не было шансов попасть в гарем у девушек с короткой стрижкой. А все потому, что в Османской империи обстригали только униженных наложниц.

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Ну, и наличие детей. В гарем могла попасть только бездетная красавица.