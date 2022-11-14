Девушек каких религий и национальностей не брали в гарем султана Сулеймана

В популярном турецком сериале «Великолепный век» зрителям не рассказали, что попасть в гарем к султану Сулейману было сложно, туда брали далеко не всех.

Разумеется, девушка должна была быть красивой, но это далеко не главное. В первую очередь, играла роль национальность потенциальной наложницы и ее вероисповедание.

В серале никогда не могла оказаться девушка, если она по национальности китаянка, японка, индианка, кореянка и представительница монголоидной расы.

А все потому что представители правящей династии опасались, что определенные черты лица, например, разрез глаз, могут передаться шехзаде.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Кроме того, в гарем нельзя было попасть мусульманкам и буддисткам. В исламе говорится, что его сторонницы могли иметь отношения с мужчиной, только находясь в браке, что противоречило правилам гарема. А для буддистов смена веры — просто невообразимый поступок.