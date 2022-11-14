Что на самом деле помешало Ибрагиму уничтожить Хюррем

В популярном турецком сериале «Великолепный век» нам показали, как любимые люди султана Сулеймана Ибрагим-паша и Хюррем ненавидели друг друга. Историки считают, что визирь и хасеки боролись за внимание падишаха. Им казалось, что проигравший потеряет все.

Ибрагим много раз мог уничтожить Хюррем, когда была простой наложницей повелителя, но не сделал это. По мнению исследователей, Паргали связано это с чувствами Ибрагима. Якобы Хюррем ему нравилась как женщина.

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На этом их противостояние могло и закончиться, если бы не злость Хюррем. Султанша требовала, чтобы Ибрагим относился к ней как к госпоже.