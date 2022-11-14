«Привозил фрукты и виноград для всей группы»: чем запомнился создателям сериала «Шифр» Сергей Пускепалис

С 14 ноября на Первом канале выходит третий сезон остросюжетного сериала «Шифр». Роль в этом фильме стала последней для актера Сергея Пускепалиса, погибшего в ДТП 20 сентября. По словам режиссера картины Веры Сторожевой, операторская группа называла артиста «Безупречный».

В этом сериале Сергей Пускепалис играл подполковника МУРа Константина Проскурина, под началом которого служат четыре разведчицы Ирина, Анна, Софья и Катерина. На этот раз «дружная четверка» отправляется на Кавказские Минеральные Воды, куда их приглашает Анна. Вместе с Проскуриным они планируют сыграть свадьбу и отдохнуть.

Вера Сторожева: «Мы хотели, чтобы его не рвали на части»

По словам Веры Сторожевой, в новых сериях главные героини будут снова максимально вовлечены в расследование загадочных преступлений. Но при этом девушки не будут забывать и о личной жизни.

Кроме того, в третьем сезоне появится более ста новых персонажей. Съемки сериала проходили в Москве, Санкт-Петербурге и на Кавказских Минеральных Водах. По словам режиссера, съемочная группа совершила несколько экспедиций в любимые места Сергея Пускепалиса, в том числе и в его родной город Железноводск.