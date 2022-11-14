«Привозил фрукты и виноград для всей группы»: чем запомнился создателям сериала «Шифр» Сергей Пускепалис

С 14 ноября на Первом канале выходит третий сезон остросюжетного сериала «Шифр». Роль в этом фильме стала последней для актера Сергея Пускепалиса, погибшего в ДТП 20 сентября. По словам режиссера картины Веры Сторожевой, операторская группа называла артиста «Безупречный».
В этом сериале Сергей Пускепалис играл подполковника МУРа Константина Проскурина, под началом которого служат четыре разведчицы Ирина, Анна, Софья и Катерина. На этот раз «дружная четверка» отправляется на Кавказские Минеральные Воды, куда их приглашает Анна. Вместе с Проскуриным они планируют сыграть свадьбу и отдохнуть.
Вера Сторожева: «Мы хотели, чтобы его не рвали на части»
По словам Веры Сторожевой, в новых сериях главные героини будут снова максимально вовлечены в расследование загадочных преступлений. Но при этом девушки не будут забывать и о личной жизни.
Кроме того, в третьем сезоне появится более ста новых персонажей. Съемки сериала проходили в Москве, Санкт-Петербурге и на Кавказских Минеральных Водах. По словам режиссера, съемочная группа совершила несколько экспедиций в любимые места Сергея Пускепалиса, в том числе и в его родной город Железноводск.
Кадр из сериала «Шифр-3». Фото: Первый канал
«В новых сериях наш главный герой Проскурин вместе с Анной едет в отпуск на курорт. Сережа последнее время был довольно занят, он являлся главным режиссером театра, и у него было очень много съемок. Мы снимали в Пятигорске, а он сам родом из Железноводска, это соседние городки, - вспоминает Вера Сторожева.
- Мы хотели, чтобы он больше был с нами, чтобы его не рвали на части. Ему это было очень приятно, мы и сценарий этой истории сделали под него, чтобы он подольше побыл в своих родных местах. Была осень, и теперь уже с болью и с еще большей любовью вспоминаю, с какой гордостью Сережа привозил из своего собственного сада фрукты и виноград для всей съемочной группы».
По словам Веры Сторожевой, с Сергеем Пускепалисом никогда не возникало проблем. Популярность никаким образом не влияла ни на его отношение к работе, ни на общение с коллегами.
«Операторская группа называла его «Безупречный» за готовность всегда к работе, за точность на площадке. «Сережа, ты у нас крейсер «Безупречность», - говорит Вера Сторожева.
Сергей Пускепалис в 2020 году: «Все должно быть естественным и живым»
По словам Веры Сторожевой, всего работа над «Шифром» длилась пять лет. А у Сергея Пускепалиса в общей сложности было 150 смен. В 2020 году мне довелось побывать на съемках одной из серий, понаблюдать за работой актера и пообщаться с ним несколько минут. На протяжении всей этой небольшой беседы актер светло и открыто улыбался.
Вот что тогда Сергей Пускепалис говорил о своих коллегах.
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Сергей Пускепалис. Фото: Первый канал
«Испытываю огромное удовольствие, находясь рядом с такими умными, талантливыми, красивыми девчонками. И конечно, под руководством нашего режиссера, нашего дорогого генерала Веры Михайловны Сторожевой. Мгновенно нахожу общий язык со всеми, со всем нашим женским коллективом».
В сериале Сергей Пускепалис играет наставника девушек-разведчиц. Тогда я поинтересовалась у него, а какие советы, которые могут пригодиться и на съемках «Шифра» в том числе, ему давал его наставник – легендарный театральный режиссер Петр Фоменко. А Сергей Пускепалис ответил: «Все должно быть естественным и живым!»