«Мир Дикого Запада» закрыли после четвертого сезона, отказав авторам сериала в их концовке

Канал HBO решил закрыть фантастический сериал «Мир Дикого Запада» после четвертого сезона, который вышел летом 2022 года. Неожиданная новость, учитывая, что попавшая в немилость драма являлась флагманом американской медиакомпании на протяжении нескольких лет.
Ранее сообщалось, что у сериала планируется шесть сезонов, а месяц назад шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой говорили в одном из интервью, что надеются на пять, так как их история еще не закончена.
Закончена – решили в HBO. Потому что рейтинги третьего и четвертого сезонов не идут ни в какое сравнение с первыми двумя. Зрители начали жаловаться, что картина запуталась в своей собственной мифологии, и в ней не хватает персонажей, за которых хочется переживать.
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Напомним, сериал ловко сочетал в себе вестерн и кино про человекообразных роботов. Его герои-андроиды работают в парке развлечений для богачей, погружающем своих клиентов в мир Дикого Запада. В проекте снялись Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Тесса Томпсон, Люк Хемсворт, Энтони Хопкинс и другие известные актеры.
По материалам издания The Hollywood Reporter.