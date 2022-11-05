Поэтому казнили: Ибрагим мог любить Хюррем

Хюррем - была самой любимой женщиной султана Сулеймана. А Ибрагим - его лучшим другом и визирем. Но в реальной жизни Хюррем и Ибрагим поладить не смогли, они все время враждовали за пальму первенства.

Историки предполагают, что Ибрагим был безответно влюблен в Хюррем, поэтому у них и начался конфликт. Хасеки не могла ему ответить взаимностью, его это раздражало.

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Возможно, Ибрагима и казнили из-за того, что до султана донеслись слухи о его чувствах. И дело было вовсе не в том, что Паргали завладела гордыня. Как нам показали в сериале «Великолепный век».