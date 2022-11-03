Кошмал озвучила печальную новость про сериал «Сваты»

Украинская актриса Анна Кошмал стала популярной после того, как сыграла Женю Ковалеву в сериале «Сваты». Фильм настолько полюбился в России, что каждый год наши соотечественники ждут его продолжение.

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Однако на фоне мировых событий дальнейшие съемки вряд ли возможны. Хотя бы потому, что та же Кошмал теперь ненавидит своих российских коллег по сериалу - Виктора Добронравова и Татьяну Кравечнко.