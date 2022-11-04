Привлекли переговорщика «Норд-Оста» и достали винтовку: как снимали сериал «Переговорщик»

3 ноября онлайн-кинотеатр KION начинает показ детективного сериала «Переговорщик» с Кириллом Пироговым и Владимиром Мишуковым. В работе над многосерийным фильмом принимали участие переговорщики, бывавшие в «горячих точках», и оружейник, который рассказывал артистам о тонкостях обращения с оружием.
О чем сериал «Переговорщик»
Главный герой сериала Александр Максимов практически любой конфликт может решить с помощью переговоров. Но однажды мужчина допускает осечку в работе и становится виновником гибели людей, после чего превращается в отшельника
Чтобы поменьше сталкиваться с окружающими, Александр устраивается в центр психологический помощи по телефону. Правда, работать по протоколу Максимову не нравится, из-за чего он каждый день находится на грани увольнения. Новый виток в жизни героя начинается, когда он становится переговорщиком в деле захвата заложников в банке.
Акцент в сериале, сценарий к которому написал Олег Маловичко, - на диалогах, но и без впечатляющего экшена здесь тоже не обойтись. По словам автора сценария, ему был интересен концепт «сапожника без сапог», то есть человека, который любил свою работу, крупно ошибся и вдруг обнаружил, что и в быту его навыки тоже не особенно пригождаются.
Кадр из сериала «Переговорщик». Фото: онлайн-кинотеатр KION
«Запуская сериал, мы сразу видели в главной роли Кирилла Пирогова – театрального актера, который довольно редко снимается в сериалах, предпочитая сцену, и крайне тщательно выбирает проекты. «Кирилл очень интересно работает, - рассказывает режиссер проекта Нурбек Эген. – У нас в сериале очень много диалогов. Кирилл просто приходит на площадку, и мы с ним начинаем разбирать сцену, мотивации героя и т.д. После этого, когда сцена уже разобрана, он знает текст. Поэтому, на мой взгляд, каждая сцена получилась максимально убедительной».
Актер Владимир Мишуков также старался не ударить в грязь лицом и специально для съемок осваивал азы переговорного искусства.
Работая над сценарием и продумывая визуальный ряд, авторы сериала не только сами изучали отчеты переговорщиков, которые участвовали в разных кейсах, но и общались с реальными представителями профессии.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кадр из сериала «Переговорщик». Фото: онлайн-кинотеатр KION
Нурбек Эген: «Все рекомендации переговорщиков мы старались учитывать в сериале»
«Переговорщики рассказали нам такие вещи, которых нет в сценарии, но они сильно помогли нам в создании деталей, ведь в кино они очень важны, - говорит Нурбек Эген. - К примеру, человек задает три вопроса, на которые нужно ответить «да». Вас зовут Дмитрий? - да. Вы живете в Кельне? - да. Кельн красивый город? - да. А на четвертый вопрос вы и сами ответите - да. Это один из приемов. Переговорщики легко угадывают человека, прорисовывают психологический портрет. Все их рекомендации мы старались учитывать в сериале».
По словам Нурбека Эгена, один из консультантов-переговорщиков сериала присутствовал при освобождении «Норд-Оста», правда, про тот свой опыт он конкретно ничего не рассказал. Как говорит режиссер, сами переговорщики очень простые люди, но при этом они образованные, смелые, сильные духом и всегда готовы служить обществу.
«Конечно, это в первую очередь военные, они имеют звания, чины. В нашем проекте есть и «микросцены», когда переговорщики участвуют не в таких больших кейсах, а как наш герой - сидят и отвечают на звонки, оказывают психологическую помощь, - поясняет Нурбек Эген. - Это тоже важно, так как они пресекают возможность появления трагедии в будущем».
Кадр из сериала «Переговорщик». Фото: онлайн-кинотеатр KION
«Наши актеры учились взаимодействовать с оружием»
В первом же эпизоде зрители увидят несколько мощных экшн-сцен с использованием оружия, снимать которые было непросто в силу решения авторов быть максимально реалистичными в изображении захвата и освобождения заложников.
«Наши актеры, конечно, учились взаимодействовать с оружием, в кадре можно увидеть дорогую снайперскую винтовку с человеческий рост, - говорит режиссер. – На площадке был специальный оружейник, и еще человек, который охраняет это оружие».
Кадр из сериала «Переговорщик». Фото: онлайн-кинотеатр KION
Внимательный зритель заметит, что в кадре у героев разные виды оружия, и это сделано неслучайно: так авторы хотели показать разницу между антагонистами и протагонистами, и потому досконально изучили вопрос, кто как вооружен.
Кроме того, актеров обучали и нюансам движения с оружием в руках. «Консультанты работали так тщательно, что в какой-то момент я сказал: «Ребята, мы же не брошюру снимаем, а художественный проект!» - смеется Нурбек Эген.