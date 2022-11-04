Привлекли переговорщика «Норд-Оста» и достали винтовку: как снимали сериал «Переговорщик»

3 ноября онлайн-кинотеатр KION начинает показ детективного сериала «Переговорщик» с Кириллом Пироговым и Владимиром Мишуковым. В работе над многосерийным фильмом принимали участие переговорщики, бывавшие в «горячих точках», и оружейник, который рассказывал артистам о тонкостях обращения с оружием.

О чем сериал «Переговорщик»

Главный герой сериала Александр Максимов практически любой конфликт может решить с помощью переговоров. Но однажды мужчина допускает осечку в работе и становится виновником гибели людей, после чего превращается в отшельника

Чтобы поменьше сталкиваться с окружающими, Александр устраивается в центр психологический помощи по телефону. Правда, работать по протоколу Максимову не нравится, из-за чего он каждый день находится на грани увольнения. Новый виток в жизни героя начинается, когда он становится переговорщиком в деле захвата заложников в банке.

Акцент в сериале, сценарий к которому написал Олег Маловичко, - на диалогах, но и без впечатляющего экшена здесь тоже не обойтись. По словам автора сценария, ему был интересен концепт «сапожника без сапог», то есть человека, который любил свою работу, крупно ошибся и вдруг обнаружил, что и в быту его навыки тоже не особенно пригождаются.