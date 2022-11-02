В духе «Мстителей» и «Хранителей»: в России собираются снять супергеройский сериал «Витязи»

Есть ли в России свои супергерои? Конечно. Только они называются витязи. Прости, Майор Гром.
Киностудия «Ленфильм» выиграла грант Института развития интернета на создание фэнтези-сериала из восьми эпизодов о русских богатырях, доживших до наших дней. Сюжет напоминает американский боевик Netflix «Бессмертная гвардия». Древние сверхсильные воины, защищавшие Русь в разные века, и по сей день живут среди обычных людей. Только создатели проекта не хотят делать из них рафинированных героев — характеры и мотивация персонажей будут разнообразными.
Киношники называют данный эксперимент «сложносочиненной супергероикой» в духе «Хранителей» Алана Мура. Обращаясь к материалу русских сказок и былин, авторы сериала «Витязи» хотят доказать, что из отечественного фольклора может получиться что-то не менее интересное и популярное, чем «Мстители» Marvel. Главная цель проекта — адаптировать и модернизировать сюжеты и героев для молодежной аудитории.
«В последние годы в нашем кино все чаще обращаются к героям фольклора, но делают это больше в комедийном или эпизодическом формате. А вместе с тем в русском культурном каноне и сказках можно найти сотни готовых идей для сценариев, десятки объемных героев и невероятно богатую фактуру. «Витязи» — исследование этого бескрайнего сказочного пространства, поиск мотивов, созвучных и понятных современным зрителям», – говорит председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук.
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В данный момент студия работает над сценарием сериала. Киношники хотят привлечь к проекту Ивана Добронравова, Юрия Колокольникова, Антона Васильева, Александра Устюгова, Владимира Епифанцева, Максима Суханова, Петра Красилова, Лизу Янковскую и Викторию Исакову. Съемки планируют начать в 2023 году.