В духе «Мстителей» и «Хранителей»: в России собираются снять супергеройский сериал «Витязи»

Есть ли в России свои супергерои? Конечно. Только они называются витязи. Прости, Майор Гром.

Киностудия «Ленфильм» выиграла грант Института развития интернета на создание фэнтези-сериала из восьми эпизодов о русских богатырях, доживших до наших дней. Сюжет напоминает американский боевик Netflix «Бессмертная гвардия». Древние сверхсильные воины, защищавшие Русь в разные века, и по сей день живут среди обычных людей. Только создатели проекта не хотят делать из них рафинированных героев — характеры и мотивация персонажей будут разнообразными.

Киношники называют данный эксперимент «сложносочиненной супергероикой» в духе «Хранителей» Алана Мура. Обращаясь к материалу русских сказок и былин, авторы сериала «Витязи» хотят доказать, что из отечественного фольклора может получиться что-то не менее интересное и популярное, чем «Мстители» Marvel. Главная цель проекта — адаптировать и модернизировать сюжеты и героев для молодежной аудитории.