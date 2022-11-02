Третий сезон «Теста на беременность» с Кристиной Орбакайте выйдет в середине ноября

Премьера третьего сезона популярной медицинской мелодрамы «Тест на беременность» в онлайн-кинотеатре Kion состоится 16 ноября. Затем он будет показан на Первом канале, как ранее это было с первыми двумя сезонами.

В новых сериях снялись Светлана Иванова, Кристина Орбакайте, Александр Яцко, Лянка Грыу и Агния Кузнецова.

По сюжету в жизни врача Натальи Бахметьевой новый, переломный этап. Больницу, где она работала, передают частному лицу и переоборудуют в коммерческий перинатальный центр, а главным врачом назначают принципиальную и высокомерную женщину, которую сыграла Кристина Орбакайте.

На операционный стол к Бахметьевой попадает пациентка в тяжелом состоянии, и ради нее Наталья проводит операцию, на которую у клиники нет лицензии. За это новый главврач увольняет Бахметьеву. Наталья вынуждена срочно искать работу, ведь ей надо заботиться о трехлетнем сыне.

В личной жизни у доктора тоже все сложно: отец ребенка решил строить свою жизнь заново и уехал. А рядом крутятся бывший любовник и новый знакомый, владелец ресторана. Но Наталья еще не до конца оправилась после расставания и не готова к отношениям. День за днем она спасает чужие жизни — возможно, поэтому у нее совсем не остается времени на свою.

«Моя героиня взрослеет вместе со мной, вместе со всеми зрителями, которые следят за ее судьбой. Она становится терпимее, учится дружить, учится доверять, старается снова поверить в любовь, все успеть, пытается при этом не выгорать, борется с комплексом отличницы, пытается понять предел собственных возможностей в профессии… Проходит все те испытания, с которыми часто сталкивается женщина «слегка за 30». Поэтому, надеюсь, ее история будет так же узнаваема и близка зрителям, как и история прошлых сезонов», — говорит актриса Светлана Иванова.

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