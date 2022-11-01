Сериал «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной продлен на третий сезон

Онлайн-кинотеатр Start продлил драматический сериал о суррогатном материнстве «Контейнер» на третий сезон.

Как сообщают создатели картины, с момента премьеры оба сезона посмотрели более 2,2 миллиона подписчиков, и это выдающийся результат. Остановив сюжет о суррогатной матери и ее заказчиках на самом интересном месте, авторы сериала уже приступили к работе над продолжением.

«Мне безумно приятно, что второй сезон «Контейнера» вызвал такой интерес у зрителя, что они, как и я, переживают за наших героев, блестяще воплощенных на экране лучшим актерским составом ever (когда-либо существовавшим, - Прим. авт.), — делится шоураннер Алексей Ляпичев. — Новости про большой зрительский отклик безусловно вдохновляют. С трепетом, волнением и миллионом идей приступаем к третьему сезону».

Напомним, сериал рассказывает о суррогатной матери, которая вопреки правилам знакомится со своими заказчиками и переезжает в их особняк на время беременности. Но тайны героини и ее богатых клиентов едва не приводят их всех к катастрофе. Во втором сезоне зрители узнают, что после рождения ребенка, малыш оказался никому не нужен, кроме выносившей его девушки.