Почему на самом деле Махидевран боялась Хюррем

Махидевран и Хюррем - две главные женщины в жизни султана Сулеймана. В сериале «Великолепный век» нам показали, как наложницы враждовали между собой за право быть первой.

Историки считают, что Махидевран на самом деле боялась свою соперницу. Да, она ее ненавидела и даже хотела убить, но в глубине души чрезмерно опасалась.

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«Хюррем всегда действовала тайно. Порой даже ее самые преданные слуги выполняли поручения практически вслепую и именно это и пугало окружающих», - заявила актриса Нур Феттахоглу, сыгравшая Махидевран.

По ее мнению, все в гареме ожидали от Хюррем какой-либо подвох.