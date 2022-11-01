Мерьем Узерли призналась, что обращалась в духу реальной Хюррем

Актриса Мерьем Узерли, сыгравшая любимую женщину султана Сулеймана Хюррем, рассказала, что роль далась ей очень тяжело. Артистка пыталась понять свою героиню и даже пыталась поговорить с ней лично.

«В первое время я мысленно обращалась к духу Хюррем, но она вытягивала из меня все силы. Мне даже требовалась помощь психологов», - заявила Узерли в фильме «Создание легенды».

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Кроме того, Мерьем пожаловалась, что стала заложницей одной роли. Артистка сожалеет, что режиссеры и продюсеры видят в ней теперь только Хюррем, и другие роли не предлагают.