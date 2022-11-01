Почему Мерьем Узерли ненавидит Хюррем-султан

Актриса Мерьем Узерли заявила о том, что ненавидит свою роль Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», несмотря на то, что фильм принес ей мировую известность. По ее словам, персонаж вытягивал из нее все силы.

«Первое время я много читала о судьбе этой великой женщины и часто задумывалась о том, как бы поступила в реальной жизни. Но вряд ли также, как Хюррем, она была жестокой», - заявила Мерьем в документальном фильме «Создание легенды».

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Узерли подчеркнула, что ей было морально тяжело играть Хюррем. Актрисе даже требовалась помощь психологов.