Халит Эргенч удивил зрителей своим признанием о султане Сулеймане

Актер Халит Эргенч стал известным на весь мир после того, как сыграл султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». Артист признался, что тщательно готовился к роли. Как только его утвердили — тут же пошел в библиотеку, чтобы узнать подробности о жизни своего героя.

Но одно честное признание Халита удивило его поклонников.

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«Я бы никогда не хотел оказаться на месте султана Сулеймана. Конечно, о власти, могуществе и несметных сокровищах мечтают многие люди, но не все понимают ответственность», — заявил Эргенч в документальном фильме «Создание легенды».

По словам актера, Сулейману пришлось всю свою жизнь провести в страхе и одиночестве. И для себя он бы не хотел такой судьбы.