У блокбастера «Люси» Люка Бессона появится продолжение в виде сериала

В 2014 году вышел научно-фантастический боевик «Люси» со Скарлетт Йоханссон и Морганом Фрименом, который снял Люк Бессон. Фильм рассказал о женщине, которая по стечению трагических обстоятельств освоила сто процентов возможностей своего мозга и стала сверхчеловеком. Картина в десять раз окупилась в прокате (это самый кассовый французский фильм в истории), хотя не все критики оценили ее «научную» часть.

Теперь же поступила новость о том, что кинокомпания Люка Бессона разрабатывает сериал на основе данного фильма. Это будет спин-офф, в котором Морган Фримен вернется к роли профессора, исследующего человеческий мозг. 85-летний актер уже ведет переговоры о присоединении к проекту.

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