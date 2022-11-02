«Триггер-2»: как Матвееву наносили синяки, а Ахмедовой - татуировки

На Первом канале продолжается показ второго сезона сериала «Триггер». Главный герой Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) вновь выводит своих клиентов из зоны комфорта, заставляя их переосмыслить свою жизнь. Впрочем, иногда Артем не может разобраться и с самим собой, и со своими оппонентами. Недаром зрители видят его со следами ударов на лице.
Художник по гриму сериала «Триггер» Алевтина Капранова рассказала, как рисовали синяки и ссадины Максиму Матвееву, и почему работать с Максимом прекрасно, а с его волосами – ужасно.
«Я сказала ассистентке: «Ты ему нарисовала не тот синяк»
- Алевтина, в продолжении «Триггера» Стрелецкий почти всегда ходит в синяках или ссадинах, а какое-то время даже с выбитым зубом. Мои коллеги подсчитали: герой Максима Матвеева за 16 серий пропустил 30 ударов, два касания электрошокером и одну пощечину. Обычно художники по гриму рассказывают, как подбирали прически, бороды, иногда – контактные линзы, чтобы изменить цвет глаз. А тут были поиски и сомнения – какой нужно рисовать фингал, где и какие изображать ссадины?
- Прочитав сценарий, я подошла к режиссеру Ивану Твердохлебову: «Вас не смущает, что к финалу на нашем главном герое не остается живого места? Что он превращается в кусок хорошо отбитого мяса? Если мы оставим все удары без изменений, к последней серии на Стрелецкого будет страшно смотреть». Мне возразили: «Но ведь в первом сезоне его тоже били». – «Ощутимо меньше».
И на пробах грима я изобразила на лице Матвеева все те повреждения, которые должны были появиться на нем к 16 серии. И тогда режиссерская группа со мной согласилась: «Действительно перебор!» И мы решили слегка подкорректировать и смягчить картину в данном вопросе.
Избегать полной анатомической реалистичности, поменять места повреждений – чтобы Артема не всегда били по лицу. Чтобы часть повреждений была спрятана под одеждой, и зрителям не приходилось смотреть на них все время.
Разумеется, у нас для безошибочного повторения всегда под рукой были фотографии грима с разных ракурсов с номером сцены. Но однажды случилась забавная история.
На 83-й смене мой ассистент рисовала Матвееву синяк под глазом. Я, проходя мимо, взглянула и опешила: «Ты ему нарисовала не тот синяк». – «Зато посмотри, какой он красивый!» - «Очень красивый, но не тот! Стирай и делай заново». Ассистентке как человеку творческому было очень тяжело рисовать пятьдесят дней одно и то же…
Гримеры готовят Максима Матвеева к съемкам. Фото: Первый канал
- Консультировались у медиков, на какой день синяк какого размера должен синеть, зеленеть, потихоньку проходить?
- Не было необходимости. Я училась на художника по гриму в Государственной академии славянской культуры, и у нас был курс судебной медицины. Там объясняли, как выглядят различные раны, ожоги – когда работала на фильмах ужасов, эти знания очень пригодились.
А в «Триггере» решили чуть-чуть приукрашивать ситуацию: когда герой Матвеева зарабатывал новый синяк, мы делали старый чуть менее заметным – на герое Матвеева все заживало чуть быстрее, чем в реальной жизни.
- Некоторое время Стрелецкий ходит с выбитым зубом…
- Мы около 12 дней закрашивали Матвееву зуб специальной краской, подходящей для пористой поверхности зуба. Перед этим я попросила Максима проконсультироваться насчет этой краски с его стоматологом: не хотелось, чтобы актеру потом пришлось делать профессиональное отбеливание. Стоматолог все одобрил.
Перед обедом и после смены зуб отмывали спиртом и каждый раз предлагали: «Может тебе чем-нибудь закусить?» Матвеев сам ездил за рулем, и останови его инспектор ГИБДД, ему пришлось бы объяснять, почему изо рта пахнет алкоголем.
Максиму Матвееву приходилось закрашивать зуб. Фото: Первый канал
«Максим очень бережно относится к костюму, к гриму»
- Вот рядом со Стрелецким всем сложно. А с самим Максимом Матвеевым?
- А с ним великолепно! Максим и актер прекрасный, и человек. И к тому же очень дисциплинированный. Такая самодисциплина, как у него, – большая редкость для людей, особенно для артистов. Он очень бережно относится к костюму, к гриму, не пачкается и не трогает лицо руками.
Такой комплимент, наверное, забавно звучит. Но многие актеры, настраиваясь на роль, на сложную сцену, погружаются в себя – и неосознанно трогают, чешут, трут лицо руками. Стараясь как можно лучше сделать свою работу, они нечаянно портят работу гримеров.
- Но было что-то сложное и в работе с Максимом?
- Да! Его стрижка! Не знаю, кто колдовал над его ростом волос – у него каждый волос растет в свою сторону. А у нас Максим ходит с очень короткой стрижкой, и ее приходилось обновлять раз в три-четыре дня. Всякий раз это было сражение с каждым волосом, на которое уходил час.
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Кадр из сериала «Триггер-2». Фото: Первый канал
- А ведь кажется, что она делается за пять минут машинкой – вжик и готово. Были еще простые с виду вещи, которые вам тяжело дались?
- Я долго думала, как подчеркнуть скрытность, загадочность и маниакальную чистоплотность героини Светланы Устиновой. Думали об очень длинных волосах и другом цвете.
Придумывали вместе с художником по костюмам очень сложные образы. И самым лучшим оказалось самое простое решение – челка, слегка прикрывающая ей глаза!
«В конце смены Сабина говорила: «Верните мне брови на место»
- Тело героини Сабины Ахмедовой полностью покрыто татуировками. Как решали, какие делать, в какой технике?
- В сценарии было написано, что у нее совершенно невообразимые, ни на что не похожие тату, и никто не может понять, что на них изображено. По поводу этого персонажа я тоже сходила к режиссерской группе: «Коллеги, сейчас уже не осталось невообразимых татуировок, которые никто и никогда не делал – бывают интересные, красивые. Но новое слово уже не придумаешь».
И мы решили сделать татуировки, которые интересно было бы разглядывать и догадываться об их значении. Я предложила Сабине: «Хочу в татуировках рассказать историю жизни героини – про потерю ребенка, про новую жизнь, про ее увлечения». Так возник феникс, который возрождается из пепла и летит вдоль орнамента, символизирующего дорогу.
Орнамент переходит на ключицу и превращается в изображение то ли пульса, то ли схемы автомобильной коробки передач, потому что она водитель. На плече появилось изображение ангела, а ниже, на руке – имя ее погибшего ребенка. Я нарисовала эскизы и отправила знакомым тату-мастерам, чтобы они оценили мою работу на предмет реалистичности.
Кадр из сериала «Триггер-2». Фото: Первый канал
- Как эту сложную картину рисовали на Сабине?
- Ее наклеивали: это была гигантская переводная татуировка. И несмотря на хрупкость Сабины и то, что она занимала не сто процентов ее тела, а сорок, все равно татуировка занимала два ватмана.
«Татуировку» разделили на маленькие куски для удобства наклеивания, и самым сложным было правильно состыковать их на теле: ведь ты не видишь рисунок – к тебе ватман повернут белой стороной.
Грим Сабины вместе с прической занимал два-два с половиной часа. Мы восхищались ее стойкостью! Ведь ей не только нужно было стоять, не шелохнувшись в неудобных позах, пока я приклеиваю тату, но и ходить с тугим хвостом, на который вешалось 600 грамм дополнительных волос, в которые иногда вплетались цепи.
А мои знакомые девушки говорят: «Если Алевтина делает хвост, броу-лифтинг уже не нужен». В конце смены она бежала к нам со словами: «Снимите хвост, верните мне брови на место!»
- А переводную татуировку не приходилось возвращать на место? Не сползала?
- Татуировка вела себя прекрасно. Только во время постельной сцены после нескольких дублей начала кое-где стираться и отклеиваться, и мы ее дорисовывали вручную.