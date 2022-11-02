«Триггер-2»: как Матвееву наносили синяки, а Ахмедовой - татуировки

На Первом канале продолжается показ второго сезона сериала «Триггер». Главный герой Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) вновь выводит своих клиентов из зоны комфорта, заставляя их переосмыслить свою жизнь. Впрочем, иногда Артем не может разобраться и с самим собой, и со своими оппонентами. Недаром зрители видят его со следами ударов на лице.

Художник по гриму сериала «Триггер» Алевтина Капранова рассказала, как рисовали синяки и ссадины Максиму Матвееву, и почему работать с Максимом прекрасно, а с его волосами – ужасно.

«Я сказала ассистентке: «Ты ему нарисовала не тот синяк»

- Алевтина, в продолжении «Триггера» Стрелецкий почти всегда ходит в синяках или ссадинах, а какое-то время даже с выбитым зубом. Мои коллеги подсчитали: герой Максима Матвеева за 16 серий пропустил 30 ударов, два касания электрошокером и одну пощечину. Обычно художники по гриму рассказывают, как подбирали прически, бороды, иногда – контактные линзы, чтобы изменить цвет глаз. А тут были поиски и сомнения – какой нужно рисовать фингал, где и какие изображать ссадины?

- Прочитав сценарий, я подошла к режиссеру Ивану Твердохлебову: «Вас не смущает, что к финалу на нашем главном герое не остается живого места? Что он превращается в кусок хорошо отбитого мяса? Если мы оставим все удары без изменений, к последней серии на Стрелецкого будет страшно смотреть». Мне возразили: «Но ведь в первом сезоне его тоже били». – «Ощутимо меньше».

И на пробах грима я изобразила на лице Матвеева все те повреждения, которые должны были появиться на нем к 16 серии. И тогда режиссерская группа со мной согласилась: «Действительно перебор!» И мы решили слегка подкорректировать и смягчить картину в данном вопросе.

Избегать полной анатомической реалистичности, поменять места повреждений – чтобы Артема не всегда били по лицу. Чтобы часть повреждений была спрятана под одеждой, и зрителям не приходилось смотреть на них все время.

Разумеется, у нас для безошибочного повторения всегда под рукой были фотографии грима с разных ракурсов с номером сцены. Но однажды случилась забавная история.

На 83-й смене мой ассистент рисовала Матвееву синяк под глазом. Я, проходя мимо, взглянула и опешила: «Ты ему нарисовала не тот синяк». – «Зато посмотри, какой он красивый!» - «Очень красивый, но не тот! Стирай и делай заново». Ассистентке как человеку творческому было очень тяжело рисовать пятьдесят дней одно и то же…