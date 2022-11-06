«Клон»: почему сериал стал таким популярным в России

Вот как Первый канал анонсировал проект: «Танец живота - только одна из деталей. Актеров ждали уроки арабского языка, Корана, кулинарии. По сюжету 18-летняя красавица Жади после семейной трагедии должна уехать в Марокко. Съемки в этой стране велись 40 дней. Пустыня Сахара, пятидесятиградусная жара и горячие чувства.

А по возвращении в Бразилию на площади 830 кв. м была выстроена точная копия марокканского города Фес. Влияние «Клона» на общество беспрецедентно: в Бразилии появилась специальная программа помощи наркоманам, потому что в «Клоне» поднимается эта тема. Возможно, именно такими будут теленовеллы нового времени».

Да, «Клон» был нетипичным сериалом. Слишком загадочным, слишком странным и в то же время слишком смелым, несмотря на вроде бы легковесный жанр. В нем, помимо запретной любви, поднимались довольно важные для Бразилии (да и не только) проблемы - наркозависимость, бедность, столкновение полярных культур и разных религий.

Очень важным для достоверности фактором - ведь одно дело поверить в сказку со всеми ее условностями, а другое - «подключиться» к социальной драме - стало дотошное внимание создателей проекта к деталям. Как примерно в то же время американский HBO снимал криминальную сагу «Прослушка» в гетто Балтимора, так и бразильская студия Globo воссоздавала антураж «Клона» максимально документально.

По сюжету главные герои переезжают из Марокко в Рио-де-Жанейро и обустраивают свои дома со всем шиком восточного колорита. И дело не только в коврах - что резиденция Саида (Далтон Виг), что дом дяди Али (Стения Гарсия) дают возможность ощутить и наглядно увидеть разницу между Востоком и Западом: пролеты арок, позолота, шикарный текстиль и красивая посуда, колоннады и бассейны, плитка и фонтаны кричаще обращают на себя внимание и завораживают.

Дивный новый мир

Да, выход «Рабыни Изауры», «Тропиканки» и других хитов, безусловно, подвел публику к «Клону» разогретой. Сериал появился на пике развития мелодраматической индустрии. Открытие новой жизни, недоступные зрителю красоты и повороты сюжета затягивали российскую аудиторию.

По исследованию Би-би-си, именно бразильские сериалы закрепили в русском лексиконе слово «ферма» - родную «деревню» оно не перебило, но по крайней мере вошло в обиход. Противопоставление уютного и иногда даже роскошного загородного имения привычному нашему человеку колхозу вызывало и недоумение, и интерес. Это был не только телевизионный, но и культурный феномен.

В России «Клон» начали показывать по Первому в 2004 году: новые серии - в прайм-тайм, а с утра - повтор. Сериал сразу собрал мощнейшую фан-базу, живую и сейчас (да, у проекта есть сообщества в интернете, функционирующие до сих пор!). Все актеры мгновенно стали звездами в нашей стране, хотя, казалось бы, у нас что, своих мало?