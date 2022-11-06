5 сериалов, которые интересно и даже полезно посмотреть всей семьей

«Телепрограмма» предлагает уютный формат лежебоки: плед, кофе или чай с медом, коты и собаки по бокам, а на экране - один из пяти сериалов, каждый из которых способен подарить гамму теплых эмоций всей семье: и взрослым, и детям.

«Детство Шелдона» (6+)

Как можно догадаться из названия, это приквел культового сериала про физиков-ботаников «Теории Большого взрыва». Тоже чрезвычайно остроумная комедия. История взросления маленького гения - Шелдона Купера (Иэн Армитедж), которому не повезло родиться в среднестатистической семейке в Техасе. Сюжет каждой серии строится вокруг некой загвоздки, проблемы, с которой сталкиваются все дети и подростки вне зависимости от уровня интеллекта и интересов.

Поэтому на развилке выбора героев всегда есть возможность обсудить: «А как в этой ситуации поступил или поступила бы ты?» Главная опасность: «спагетти с сосисочками» по четвергам могут стать дежурным блюдом.

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, ИВИ.

«Десятое королевство» (6+)

Классические сказочные персонажи предстают в новых амплуа. В этом проекте реальный и сказочный миры пересекаются (среди них и путешествует главная героиня Вирджиния), а зритель будет по-настоящему переживать за Принца в облике пса, болеть за Волка, который должен стать вегетарианцем, и скрещивать пальцы, когда Охотник выходит на охоту. Необычное и интереснейшее прочтение мировой сказочной классики.

Где смотреть: More.tv.

«Струны» (18+)*

Умеют снимать милые и душевные проекты и в России. «Струны» - один из немногих таких (второй: «Мир. Дружба. Жвачка»). Главные герои сериала - квартет молодых виолончелистов Гнесинки и их новый педагог Константин Багрицкий (Антон Ткаченко), некогда известный исполнитель, который предлагает ученикам особенную программу обучения. В этом проекте живо и непошло показано, как ведут, проявляют себя и развиваются герои небольшого коллектива.

Как они думают и принимают решения. Особенно прекрасна бунтарка Марго, которая не собирается замуж по расчету и игнорирует приказы отца, - героиню сыграла начинающая актриса, выпускница Школы-студии МХАТ Ева Инденбаум. Малоизвестные, но талантливые и искренние актеры - еще один несомненный козырь проекта помимо оригинального подхода к исследованию психологии молодых людей и атмосферы «ламповости».

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, ИВИ.