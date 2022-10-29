Не Лука: какого мужчину Хюррем любила больше Сулеймана

Историки считают, что Хюррем действительно любила султана Сулеймана больше жизни. Даже молодой художник Лука, с которым ее разлучили завоеватели, не мог мечтать о такой судьбе.

Но был мужчина, которому Хюррем подарила свое сердце раз и навсегда. Это был ее первый ребенок Мехмет. Хасеки никогда не воспринимала его как маленького ребенка, а всегда относилась на равных. Глядя на него, сердце султанши переполнялось гордостью, любовью и счастьем.

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Именно на Мехмета Хюррем возлагала все свои надежды и мечты, но судьба решила по-своему. Мальчик скончался от вирусной оспы.