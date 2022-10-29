Как в «Великолепном веке» наврали про печальную судьбу Мустафы

Создателей «Великолепного века» часто обвиняли в искажении исторических фактов. Киношники при этом уверяют, что специально приукрасили сюжет для того, чтобы зрителям было интереснее смотреть.

Например, в фильме откровенно наврали про судьбу сына Махидевран Мустафы. Главным образом, он приехал во дворец со своей матерью не единственным наследником. Вместе с ним были и другие шехзаде - Мурад и Ахмед. Правда, мальчики не пережили эпидемию оспы, но в «Великолепном веке» это не показали.

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Кроме того, в сериале нам показали, что единственной женой Мустафы была Михринис. И это неправда. На самом деле супругой шехзаде была Румейса – та самая, которую в картине убили беременной.

Да и казнили Мустафу вовсе не из-за козней Хюррем, считают историки. Все дело - в любвеобильности молодого человека. Мустафа был готов жениться на любой фаворитке, с которой провел ночь, а султана Сулеймана это в корне не устраивало.