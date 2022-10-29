Зачем султан Сулейман нарушал закон ради бесплодных наложниц

В гареме османского султана Сулеймана всегда горели страсти. Наложницы жестко конкурировали между собой за внимание повелителя. Победительница получала все - внимание, деньги и влиятельность. И за это место боролись практически «в кровь».

Но некоторые наложницы не могли забеременеть от падишаха по состоянию здоровья. Как правило, их выгоняли из дворца, либо против воли выдавали замуж. Но если девушка нравилась султану, то он мог оставить ее во дворце, нарушив закон.

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Бесплодной рабыне в исключительных случаях разрешали посещать хальветы правителя. Правда, только в тех случаях, когда очередная фаворитка султана была беременной.