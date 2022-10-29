Что делали с бесплодными наложницами султана Сулеймана

О гареме османского султана Сулеймана заговорили после выхода популярного турецкого сериала «Великолепный век». Поклонников интересует главный вопрос - как же все было на самом деле в те времена.

А гарем действительно существовал, и попадали туда самые красивые девушки. Каждая из них пыталась забеременеть от повелителя, ведь тогда ее жизнь кардинально менялась. Девушка становилась фавориткой, ей выделяли отдельную комнату и назначали приличное жалование.

Но бывали случаи, когда наложница оказывалась бесплодной. Если в течение двух лет рабыня не могла подарить ребенка падишаху, то судьба ее была незавидной.

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Девушку либо выгоняли из гарема, либо против воли выдавали замуж за престарелого пашу, либо переквалифицировали в калфу. Последний вариант был самым счастливым. В этом случае наложница оставалась в гареме и вела финансовые дела.