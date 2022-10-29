В жизни не узнаете: вот так сейчас выглядит Катя Пушкарева из «Не родись красивой»

Нелли Уварова стала известной на всю страну после того, как сыграла «дурнушку» Катю Пушкареву в сериале «Не родись красивой». Актриса настолько вжилась в роль, что поклонники не представляли ее в других образах.
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Прошло больше 20 лет, и от Кати Пушкаревой не осталось и следа. Уварова появится в новом сезоне сериала «Содержанки», но вряд ли вы ее узнаете. Теперь она грациозная блондинка, способная разбить не одно мужское сердце. Посмотрите сами.
Нелли Уварова в новом сезоне «Содержанок». Фото: START
Уварова сыграет светскую львицу Илону, способную идти по головам ради больших денег.
«Это далекий от меня, но очень манкий образ», — призналась актриса.