В жизни не узнаете: вот так сейчас выглядит Катя Пушкарева из «Не родись красивой»

Нелли Уварова стала известной на всю страну после того, как сыграла «дурнушку» Катю Пушкареву в сериале «Не родись красивой». Актриса настолько вжилась в роль, что поклонники не представляли ее в других образах.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Прошло больше 20 лет, и от Кати Пушкаревой не осталось и следа. Уварова появится в новом сезоне сериала «Содержанки», но вряд ли вы ее узнаете. Теперь она грациозная блондинка, способная разбить не одно мужское сердце. Посмотрите сами.