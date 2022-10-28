Мишу Галустяна заставили бегать по Геленджику в горящем костюме курицы

31 октября на канале ТНТ начнется показ продолжения комедийного сериала «Отпуск» — о том, какие дикие истории могут произойти с россиянами на курортах Краснодарского края.
К Павлу Майкову, Вале Карнавал, Демису Карибидису и другим уже любимым зрителями актерам в новом сезоне присоединились Роман Курцын, рэпер Витя АК-47 и шоумен Михаил Галустян.
Для последнего сценаристы специально придумали роль — парня по имени Марик, который вернулся в Геленджик из мест не столь отдаленных и активно пытается начать новую жизнь.
В этом образе Галустяну довелось пережить немало забавных и даже опасных ситуаций. Например, в одном из эпизодов, когда Марик в костюме курицы пытается заработать продажей шаурмы, актера ради комичной ситуации пришлось поджечь и заставить пробежаться по набережной.
Цыпленок жареный в сериале «Отпуск». Фото: канал ТНТ
«Мы покажем настоящий русский юг со всей его ментальностью, конъюнктурой и спецификой юмора. Зритель увидит мир юга ярким, сочным и солнечным. Я уверен, что сериал будет событием этого сезона!» — говорит Михаил.
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Создатели «Отпуска» отмечают, что второй сезон стал более трюковым, и экшн-сцен — драк, погонь, поджогов и столкновений — теперь намного больше. Кроме Галустяна, которому пришлось побегать в огне, непростой трюк достался и Павлу Майкову — актер самостоятельно прыгнул с высокой яхты, которую по сюжету купил его персонаж.
Смотрите второй сезон комедийного сериала «Отпуск» — с 31 октября на канале ТНТ.