Мишу Галустяна заставили бегать по Геленджику в горящем костюме курицы

31 октября на канале ТНТ начнется показ продолжения комедийного сериала «Отпуск» — о том, какие дикие истории могут произойти с россиянами на курортах Краснодарского края.

К Павлу Майкову, Вале Карнавал, Демису Карибидису и другим уже любимым зрителями актерам в новом сезоне присоединились Роман Курцын, рэпер Витя АК-47 и шоумен Михаил Галустян.

Для последнего сценаристы специально придумали роль — парня по имени Марик, который вернулся в Геленджик из мест не столь отдаленных и активно пытается начать новую жизнь.

В этом образе Галустяну довелось пережить немало забавных и даже опасных ситуаций. Например, в одном из эпизодов, когда Марик в костюме курицы пытается заработать продажей шаурмы, актера ради комичной ситуации пришлось поджечь и заставить пробежаться по набережной.