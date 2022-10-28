«Моя героиня весьма жесткая»: неузнаваемая Нелли Уварова предстала в тизере новых «Содержанок»

28 октября трейлер четвертого сезона «Содержанок» стал доступен для всех зрителей, а не только для подписчиков Start. Под новый кавер-хит от Сабины Ахмедовой «Ты не верь слезам» персонажи отправились в очередную погоню за властью, только уже на берегах Невы, а не в Москве.

Звездную команду проекта пополнили Никита Ефремов, Сергей Горошко, Иван Мулин, Наталья Рогожкина, турецкий актер Дженгиз Джошкун и немец Стив Виндольф. Но главным сюрпризом для зрителей стало появление Нелли Уваровой («Не родись красивой») в неожиданном образе.

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