«Моя героиня весьма жесткая»: неузнаваемая Нелли Уварова предстала в тизере новых «Содержанок»

28 октября трейлер четвертого сезона «Содержанок» стал доступен для всех зрителей, а не только для подписчиков Start. Под новый кавер-хит от Сабины Ахмедовой «Ты не верь слезам» персонажи отправились в очередную погоню за властью, только уже на берегах Невы, а не в Москве.
Звездную команду проекта пополнили Никита Ефремов, Сергей Горошко, Иван Мулин, Наталья Рогожкина, турецкий актер Дженгиз Джошкун и немец Стив Виндольф. Но главным сюрпризом для зрителей стало появление Нелли Уваровой («Не родись красивой») в неожиданном образе.
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«Моя героиня Илона –– весьма жесткая. Ее жизнь складывалась по принципу «или ты, или тебя», поэтому она и решила выйти на верхушку пирамиды. На пробы я пришла в каком-то яростном настроении, не помню, что этому предшествовало, но оказалось очень кстати», - рассказала Нелли Уварова.
«Проект выглядит очень качественно и дорого, серии произвели на меня огромное впечатление, а сюжет о жизни элиты затягивает с первых минут. Я сразу понял, что хочу быть его частью — роль в «Содержанках» кардинально отличается от всех моих предыдущих работ, — поделился Дженгиз Джошкун. — Классный сценарий, крепкий новый сюжет, международный опыт, новая страна. Как тут отказаться? И вот я в Санкт-Петербурге! Все мои партнеры по площадке великолепны, особенно Сабина. Мы моментально смогли выдать нужную химию на экране. У меня даже возникло ощущение, что мы были парой до сериала».
Напомним, события восьми новых серий разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на петербургском форуме вновь собирает давних знакомых, которые меряются своим статусом. Но томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.
Премьера нового сезона запланирована на начало 2023 года.