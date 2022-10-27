Плохому актеру микросхемы мешают: стартовали съемки сериала «Кибер Иван»

Канал СТС запустил съемки комедийного сериала «Кибер Иван» — про актера-неудачника, вынужденного изображать робота-прислугу.

По сюжету главный герой случайно ломает новейшего андроида, созданного по своему подобию. Теперь, чтобы помочь своему отцу-инженеру, горемыка вынужден сам изображать робота в доме регионального министра инноваций и его жены. Актеру предстоит бороться не только с угрозой раскрытия своей тайны, но и с чувствами к неприступной дочке чиновника.

Главную роль играет звезда сериала «Тетя Марта» Александр Метелкин. Перед съемками он пересмотрел несколько кинокартин про роботов.

«Мне очень помог фильм «Я создан для тебя». Но в данном случае мне нужно стать не настоящим роботом, а человеком, который играет робота. А так как мой герой — актер-неудачник, чем хуже я изображаю робота, тем лучше», — говорит Метелкин.

В сериале также заняты актеры Камиль Ларин, Янина Студилина, Дмитрий Астрахан, Анастасия Акатова и механическая собака I-rina. У последней в картине будет собственная сюжетная линия.