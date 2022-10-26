Умолчали: как Хатидже разрушила счастливый брак Ибрагима

Многие сюжетные линии в сериале «Великолепный век» придумали для того, чтобы людям было интереснее смотреть, а в реальной жизни такого быть никогда не могло.

К примеру, киношники умолчали, что Ибрагим до брака с Хатидже уже был женат на Мухсине-хатун. Девушка была внучкой военного Искандера-паши, служившего санджак-беем в Боснии.

Историки утверждают, что супруги были счастливы, так как найдены записки, которые говорят об очень теплых чувствах. Однако этому браку не суждено было продержаться долго.

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Султан Сулейман решил, что лучшей кандидатурой для друга станет его сестра Хатидже. В «Великолепном веке» нам показали, что Ибрагим и Хатидже любили друг друга. Но исследователи утверждают, что и это неправда. С султаншей визирь постоянно страдал.