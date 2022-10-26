Новый кавер и неузнаваемая Нелли Уварова: вышел тизер продолжения «Содержанок»

Дарья Мороз

Дарья Мороз в новом сезоне «Содержанок». Фото: онлайн-кинотеатр Start

На третьем сезоне история не закончилась.

У нового сезона популярного сериала «Содержанки», который создатели ранее называли спин-оффом, появился тизер. Правда, пока его могут посмотреть только подписчики онлайн-кинотеатра Start по этой ссылке.

В ролике зрителей ждут новый кавер от актрисы-певицы Сабины Ахмедовой, а также невероятный образ Нелли Уваровой («Не родись красивой»), присоединившейся к проекту в продолжении сериала.

Видео появится на YouTube через несколько дней. А дату премьеры нового сезона «Содержанок» Start пока держит в секрете.

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Напомним, действие картины переместится в Петербург. Зрителям покажут, что произошло через три года после событий третьего сезона. К своим ролям вернулись Дарья Мороз, Александра Ревенко, Константин Лавроненко, Сабина Ахмедова, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов и другие актеры.

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