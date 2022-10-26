Новый кавер и неузнаваемая Нелли Уварова: вышел тизер продолжения «Содержанок»

У нового сезона популярного сериала «Содержанки», который создатели ранее называли спин-оффом, появился тизер. Правда, пока его могут посмотреть только подписчики онлайн-кинотеатра Start по этой ссылке.

В ролике зрителей ждут новый кавер от актрисы-певицы Сабины Ахмедовой, а также невероятный образ Нелли Уваровой («Не родись красивой»), присоединившейся к проекту в продолжении сериала.

Видео появится на YouTube через несколько дней. А дату премьеры нового сезона «Содержанок» Start пока держит в секрете.