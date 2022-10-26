Какая актриса попросила продюсеров «Великолепного века» не возвращать Хюррем в сериал

Актриса Мерьем Узерли поладила далеко не со всеми коллегами на съемках сериала «Великолепный век». Как сообщают инсайдеры, на съемках фильма творились настоящие страсти.

В чем-то Узерли виновата сама. Она забеременела в середине процесса, не предупредив продюсеров. В итоге съемочная команда столкнулась с трудностями, так как Мерьем сыграла ключевую фигуру - главную женщину султана Сулеймана - Хюррем.

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Например, актриса Джансу Дере, сыгравшая Фирузе-хатун, резко осудила Узерли из-за ее ухода из «Великолепного века». И когда после декрета Мерьем попросилась обратно, то ее коллега попросила продюсеров не идти на поводу, а распрощаться навсегда.