С какой актрисой Мерьем Узерли враждовала на съемках «Великолепного века»

Немецкая актриса Мерьем Узерли стала большой звездой после роли Хюррем в сериале «Великолепный век». Однако на съемочной площадке творились страсти не меньше, чем в самом сериале.

Стало известно, что Узерли «зазвездилась» и стала много капризничать. И не все коллеги Мерьем по сериалу оценили это. К примеру, у Хюррем не сложились отношения с Небахат Чехре, сыгравшей Валиде-султан.

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Сначала артистка не могла стерпеть, что Узерли постоянно шумит на съемочной площадке. А потом и вовсе Валиде набросилась на артистку из-за того, что та посмела уйти в декрет во время рабочего процесса.

Небахат посчитала, что таким образом Узерли подставила своих коллег по «Великолепному веку». Продюсерам в итоге пришлось искать ей замену.