За что президент Турции ненавидит сериал «Великолепный век»

Президент Турции Реджеп Эрдоган негативно высказался о популярном сериале «Великолепный век». Глава государства раскритиковал киношников за то, что они показали жизнь того времени в неприглядном свете.

«Именно при этом султане Османская империя достигла наивысшего расцвета, а мы видим сплошной гарем», — негодует Эрдоган.

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А ведь действительно, любовная линия занимает в сериале главную роль. Но киношники изначально уверяли, что старались снять фильм таким, каким бы его полюбили миллионы.