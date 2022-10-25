В каких условиях живет Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в «Великолепном веке»

Турецкий актер Халит Эргенч стал популярным на весь мир после того, как сыграл султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». Во-первых, артист знатно разбогател. Во-вторых, его стали приглашать во многие проекты.

Актер обзавелся шикарным особняком в самом престижном районе Стамбула. А ведь бывали времена, когда он перебивался с копейки на копейку. Так он рассказывал во многих интервью.

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Сейчас Халит живет в доме площадью в 200 квадратных метров. Там есть несколько спален, три большие террасы, крытый бассейн и домашний кинотеатр.