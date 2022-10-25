Как в «Великолепном веке» наврали про отношения Михримах и Селима

В «Великолепном веке» нам показали, как дети Хюррем Михримах и Селим не могли найти общий язык. С детства они не ладили, а в последних эпизодах якобы и вовсе объявили друг другу войну.

Михримах, по мнению киношников, не смогла простить брату убийство Баязида. И строила интриги в гареме, чтобы подставить его по любому поводу.

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Однако в реальной жизни все было наоборот. Эксперты уверены, что отношения между братом и сестрой были очень теплыми. Более того, после смерти Сулеймана Селим назначил сестру главой гарема и наградил почетным титулом Валиде.