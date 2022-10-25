И тут наврали: раскрыта реальная причина смерти Гюльфем-хатун

Создателей «Великолепного века» много раз обвиняли в неточности и искажении исторических фактов. Даже завершить картину киношники должны были по-другому, считают историки.

В сериале нам показали, как Гюльфем-хатун пыталась убить султана Сулеймана в последних сериях. Однако в реальности такого быть не могло, так как ее казнили раньше.

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А жизни лишилась Гюльфем из-за того, что посмела отсылать вместо себя в его покои падишаха других наложниц — и, главное, брала за это деньги.

Когда коварство рабыни раскрыли — повелитель был в бешенстве. И никакие уговоры не смогли уберечь ее от смертной казни.