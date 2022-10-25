Психологический детектив «Переговорщик» с Кириллом Пироговым выйдет в ноябре

3 ноября в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера захватывающего остросюжетного детектива «Переговорщик». Это сериал об уникальном специалисте, который способен решить практически любой конфликт словами, но потерял веру в себя.
Главный герой — лучший в стране переговорщик и блестящий психолог. За много лет в профессии он выработал уникальный метод ведения сложных переговоров, но это не спасло его от трагедии — девять лет назад при освобождении заложников в школе погибли невинные люди, в том числе его дочь.
Съедаемый чувством вины, специалист ушел со службы, оставил семью, друзей, порвал все связи. Теперь он скрывается под видом простого работника центра психологический помощи по телефону. Но вот кто-то оставляет ему записку, напоминающую о событиях девятилетней давности. Мастеру слова бросили новый вызов…
Кирилл Пирогов (в центре) в сериале «Переговорщик». Фото: онлайн-кинотеатр Kion
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«Переговорщик» — напряженный детектив, в котором тесно переплетены захватывающий экшн и тонкая психологическая драма. Проект создавался совместно с профессионалами этой сложной профессии.
В сериале снялись Кирилл Пирогов, Владимир Мишуков, Лянка Грыу, Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко, Петр Натаров, Нино Нинидзе, Максим Белбородов, Юрий Цурилло, Александр Клюквин, Маруся Зыкова, Алексей Кирсанов и другие актеры. Сценарий написали Олег Маловичко («Хрустальный», «Нулевой пациент») и Сергей Калужанов («Мажор»).
«Первое, что приходит на ум при идее сериала о переговорщике, — концепт «сапожника без сапог», то есть профессионала, чьи навыки вдруг становятся бессмысленными в его повседневном быту – не будет же он и вправду манипулировать близкими. Но затем нам захотелось копнуть в этом направлении дальше — а что, если он и на работе однажды не справился? Как будет жить и работать дальше профессионал, допустивший, то ли из-за своего просчета, то ли волей случая, — смерть людей? Когда родился этот конфликт, появился образ человека, винящего себя в страшной ошибке, добровольно выключившего себя из мира и отношений, вынужденного постоянно проживать последствия своей травмы», — говорит автор сценария Олег Маловичко.
Добавим, что сериал состоит из восьми эпизодов.