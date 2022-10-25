Психологический детектив «Переговорщик» с Кириллом Пироговым выйдет в ноябре

3 ноября в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера захватывающего остросюжетного детектива «Переговорщик». Это сериал об уникальном специалисте, который способен решить практически любой конфликт словами, но потерял веру в себя.

Главный герой — лучший в стране переговорщик и блестящий психолог. За много лет в профессии он выработал уникальный метод ведения сложных переговоров, но это не спасло его от трагедии — девять лет назад при освобождении заложников в школе погибли невинные люди, в том числе его дочь.

Съедаемый чувством вины, специалист ушел со службы, оставил семью, друзей, порвал все связи. Теперь он скрывается под видом простого работника центра психологический помощи по телефону. Но вот кто-то оставляет ему записку, напоминающую о событиях девятилетней давности. Мастеру слова бросили новый вызов…