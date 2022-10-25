Витя АК-47 снялся в сериале, но очки снимать отказался

31 октября на канале ТНТ стартует второй сезон комедийного сериала «Отпуск», который рассказывает о совместных приключениях двух разных семей в солнечном Геленджике.
К своим ролям вернулись Демис Карибидис, Павел Майков, Валя Карнавал, Арарат Кещян, Кузьма Сапрыкин. Компанию им составили новички проекта — Михаил Галустян, Роман Курцын и рэпер Витя АК-47.
«Надо сказать, что он умница и молодец, очень органично влился. С ним было очень комфортно. Единственное, что вторая фраза, которую он сказал после знакомства: «Очки я не сниму, я все время в очках. Это важно, это моя фишка», — говорит режиссер второго сезона Андрей Элинсон. — А еще он подарил нам новое слово: «Если что, курсуйте». Мы до конца до сих пор не понимаем, что это значит, но начали использовать. Мы курсовали и докурсили до съемок, он приехал и остался очень доволен».
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Витя АК-47 на съемках сериала «Отпуск». Фото: канал ТНТ
По сюжету второго сезона в отеле, где работают герои, останавливается знаменитый рэпер Витя АК-47. При этом его роль не ограничивается одним только звездным камео — в дальнейшем артист существенного повлияет на судьбу одного из персонажей.
«Мне очень нравится кино, я уже играл эпизодические роли в нескольких картинах и хотел бы продолжать сниматься. По сути, это во многом похоже на съемку клипа или рекламного ролика: та же площадка, режиссеры, камеры, свет. Только тут, конечно, нужно больше разговорного текста запоминать, но это не проблема, — говорит Витя. — Я видел первый сезон сериала, там уже был мой трек, уверен, что второй сезон будет еще круче — ведь тут есть и я сам».
Смотрите второй сезон сериала «Отпуск» — с 31 октября в 20:00 на канале ТНТ.