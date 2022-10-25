Витя АК-47 снялся в сериале, но очки снимать отказался

31 октября на канале ТНТ стартует второй сезон комедийного сериала «Отпуск», который рассказывает о совместных приключениях двух разных семей в солнечном Геленджике.

К своим ролям вернулись Демис Карибидис, Павел Майков, Валя Карнавал, Арарат Кещян, Кузьма Сапрыкин. Компанию им составили новички проекта — Михаил Галустян, Роман Курцын и рэпер Витя АК-47.

«Надо сказать, что он умница и молодец, очень органично влился. С ним было очень комфортно. Единственное, что вторая фраза, которую он сказал после знакомства: «Очки я не сниму, я все время в очках. Это важно, это моя фишка», — говорит режиссер второго сезона Андрей Элинсон. — А еще он подарил нам новое слово: «Если что, курсуйте». Мы до конца до сих пор не понимаем, что это значит, но начали использовать. Мы курсовали и докурсили до съемок, он приехал и остался очень доволен».

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