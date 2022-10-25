Собчак пожаловалась, что в «Доме дракона» показали мало секса

Так называемая журналистка Ксения Собчак решила высказать свое мнение о сериале «Дом дракона», финал которого показали в понедельник. Светская львица призналась, что долго запоминала, где чьи дети, но к концу 10-й серии разобралась.

«Мне немного не хватило битв, за что я обожала «Игру престолов», но создатели уже всех успокоили, что во втором сезоне кровищи и секса будет больше», — написала Собчак в соцсетях.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Первый сезон закончили как всегда загадочно. Журналисты Teleprogramma.pro уже пофантазировали — что может произойти во втором сезоне. Понятно, что война будет неизбежной. но кто в ней победит — главный вопрос.