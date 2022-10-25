Создатель «Дома дракона» рассказал, каким будет второй сезон сериала

23 октября вышел десятый и заключительный эпизод первого сезона фэнтези сериала «Дом дракона» - приквела «Игры престолов». И вот исполнительный продюсер и сценарист шоу Райан Кондал в новом интервью рассказывает подробности по второму сезону.

Он поделился, что сюжет продолжения затронет множество разных земель, а не только Королевскую гавань и Драконий камень, так как в Вестеросе начинается гражданская война. Съемки стартуют в Испании в начале 2023 года.

Шоураннер обещал больше зрелищности, но и о планомерном раскрытии характеров героев никто не будет забывать. Зрители успеют глубоко проникнуться каждым персонажем, прежде чем он попадет в «замес» истории, из которого может и не выбраться живым. В целом, второй сезон «Дома дракона» будет больше похож на середину «Игры престолов».

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