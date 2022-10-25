Подростки решают возродить дуэли на пистолетах в новом сериале

16 ноября в онлайн-кинотеатре Start состоится премьера отечественного сериала «Черная весна» с Глебом Калюжным. Это 8-серийная драма о подростках, создавших закрытый дуэльный клуб.

«Черная весна» — сериал о желании выйти за флажки, расставленные обществом — моральные, социальные и нравственные. Современный человек, не мыслящий себя без мобильного телефона, и старинные пистолеты, символизирующие понятие чести. Романтизм в мире наркотиков, быстрого секса и интернета. Вернуться назад, не просто чтобы реанимировать архаичную традицию, которая осталась только в литературе и исторических фильмах, вызывающих отторжение, а чтобы найти что-то осязаемое в современном мире, стоя под дулом пистолета, защищая униженного, получая возможность становления и ощущения собственной личности», - говорит генеральный продюсер сериала Ирина Сосновая.