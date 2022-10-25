Подростки решают возродить дуэли на пистолетах в новом сериале

16 ноября в онлайн-кинотеатре Start состоится премьера отечественного сериала «Черная весна» с Глебом Калюжным. Это 8-серийная драма о подростках, создавших закрытый дуэльный клуб.
«Черная весна» — сериал о желании выйти за флажки, расставленные обществом — моральные, социальные и нравственные. Современный человек, не мыслящий себя без мобильного телефона, и старинные пистолеты, символизирующие понятие чести. Романтизм в мире наркотиков, быстрого секса и интернета. Вернуться назад, не просто чтобы реанимировать архаичную традицию, которая осталась только в литературе и исторических фильмах, вызывающих отторжение, а чтобы найти что-то осязаемое в современном мире, стоя под дулом пистолета, защищая униженного, получая возможность становления и ощущения собственной личности», - говорит генеральный продюсер сериала Ирина Сосновая.
Для трейлера сериала Глеб Калюжный записал кавер на трек «Забавы» группы «Мумий Тролль». Для исполнителя, обычно выступающего в рэп-жанре, эта вокальная композиция стала музыкальным экспериментом.
В проекте сыграли:
- Глеб Калюжный («Новенькие», «Вампиры средней полосы»),
- Артем Кошман («Содержанки», «Беспринципные»),
- Никита Кологривый («Два холма», «Жиза»),
- Анастасия Красовская («Герда»),
- Николай Фоменко («Почка»),
- Александр Яценко («Аритмия», «Капитан Волконогов бежал»),
- Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы»),
- Иван Мулин («Казнь»),
- Сергей Гилев («Пассажиры. Последняя любовь на Земле»),
- Иван Лаврухин («Новенькие»),
- Даниил Воробьев («Медиатор», «Пассажиры»),
- Олег Чугунов («Майор Гром: Чумной Доктор»).
Режиссерами и авторами сценария стали Любовь Львова и Сергей Тарамаев.
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