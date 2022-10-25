Подростки решают возродить дуэли на пистолетах в новом сериале

Сериал «Черная весна»

Кадр из сериала «Черная весна». Фото: онлайн-кинотеатр Start

Возможен ли романтизм в поколении соцсетей - задаются вопросом создатели драмы «Черная весна».

16 ноября в онлайн-кинотеатре Start состоится премьера отечественного сериала «Черная весна» с Глебом Калюжным. Это 8-серийная драма о подростках, создавших закрытый дуэльный клуб.

«Черная весна» — сериал о желании выйти за флажки, расставленные обществом — моральные, социальные и нравственные. Современный человек, не мыслящий себя без мобильного телефона, и старинные пистолеты, символизирующие понятие чести. Романтизм в мире наркотиков, быстрого секса и интернета. Вернуться назад, не просто чтобы реанимировать архаичную традицию, которая осталась только в литературе и исторических фильмах, вызывающих отторжение, а чтобы найти что-то осязаемое в современном мире, стоя под дулом пистолета, защищая униженного, получая возможность становления и ощущения собственной личности», - говорит генеральный продюсер сериала Ирина Сосновая.

Для трейлера сериала Глеб Калюжный записал кавер на трек «Забавы» группы «Мумий Тролль». Для исполнителя, обычно выступающего в рэп-жанре, эта вокальная композиция стала музыкальным экспериментом.

В проекте сыграли:

  • Глеб Калюжный («Новенькие», «Вампиры средней полосы»),
  • Артем Кошман («Содержанки», «Беспринципные»),
  • Никита Кологривый («Два холма», «Жиза»),
  • Анастасия Красовская («Герда»),
  • Николай Фоменко («Почка»),
  • Александр Яценко («Аритмия», «Капитан Волконогов бежал»),
  • Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы»),
  • Иван Мулин («Казнь»),
  • Сергей Гилев («Пассажиры. Последняя любовь на Земле»),
  • Иван Лаврухин («Новенькие»),
  • Даниил Воробьев («Медиатор», «Пассажиры»),
  • Олег Чугунов («Майор Гром: Чумной Доктор»).

Режиссерами и авторами сценария стали Любовь Львова и Сергей Тарамаев.

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