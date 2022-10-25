Как на самом деле Сулейман вызывал наложниц в свои покои

Наложницы османского султана Сулеймана мечтали попасть к нему в покои. Ведь если рабыня становилась фавориткой падишаха, то жизнь ее кардинально менялась. Девушке давали отдельную комнату, назначали жалование, а повелитель мог одарить счастливицу дорогими ювелирными подарками.

Однако создатели сериала «Великолепный век» допустили массу исторических ошибок. Например, султан никогда лично не приглашал рабынь в свои покои. В реальной жизни падишах подавал определенный сигнал евнуху, а тот уже сам запоминал хатун. После этого девушку готовили к хальвету.

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А чаще всего девушек выбирала мать Сулеймана Валиде. Как правило, падишах не ведал, кто именно придет к нему ночью.